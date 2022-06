¿Cuáles son Los Vestidos Vintage Más Lindos de La Alfombra Roja de Los Oscar 2022?

A solo unos días para que se celebre la gala de los Oscar 2022, echamos la vista atrás para recordar los vestidos vintage más elegantes que las celebrities han lucido en ediciones anteriores.

Del Balmain de la década de 1950 de Penélope Cruz al Valentino de Julia Roberts. Todo un show sobre la alfombra roja al más puro estilo old Hollywood.

Los vestidos vintage se han convertido en el nuevo objeto de deseo de las celebrities. ¿Quién desea novedad logrando llevar un look que encierre tradición e historia? Más allá de lo estético, lejos de ser baladí, esta elección responde a la conciencia que se le reclama al mundo de la moda.

Contando las horas para que el Dolby Theathe se convierta en la enorme pasarela del cine y el glamour, hacemos un ranking con los vestidos vintage más bonitos que han desfilado por la red carpet:

2001: Julia Roberts deslumbró de Valentino y se llevó el Oscar

Nominada por su papel en Erin Brockovich, Julia Roberts no paró hasta ofrecer «El vestido». Y no ha sido labor simple, la ceremonia de los Oscar se acercaba y no hallaba ningún diseño que cumpliera sus expectativas.

Hasta que, asesorada por la estilista Debbie Mason, acudió al showroom de Valentino en Beverly Hills. Nada más verse con este vestido diseñado por el italiano en 1992 supo que era el indicado. Un bonito diseño bicolor, adornado con tiras blancas y cola de tul. Se levantó con la codiciada estatuilla, de esta forma que tenemos la posibilidad de mencionar que le otorgó suerte.

2001: Renée Zellweger con un vestido de los años 50

La actriz seleccionó un atractivo vestido amarillo limón de Jean Dessès, considerado el escultor de la silueta. Hablamos de un diseño vintage de la década de los 50. En las siguientes, Renée ha vestido de manera asidua de la que tenemos la posibilidad de tener en cuenta como su marca fetiche: Carolina Herrera.

2005: Beyoncé en la alfombra roja de los Oscar con un elegante Versace vintage

Lejos de los atrevidos looks, con transparencias o pedrería, que a día actual suele elegir para pisar la alfombra roja, en esta situación Beyoncé se hizo vestir por su enorme amiga Donatella Versace luciendo en los Oscar un vestido negro de terciopelo de la casa italiana. Combinó el look con joyas de Lorraine Schwartz.

2006: Reese Witherspoon y el vestido de la suerte

Los vestidos vintage son una especie de talismán. Tanto Reese Witherspoon como Penélope Cruz y Julia Roberts han alzado el Oscar llevando uno puesto. Reese todavía sigue recordando el que estima su «vestido más particular. un Christian Dior de 1957 comprado en una tienda vintage en París. ¡Un sueño!» con el que se llevo el galardón en 2006.

2006: Jennifer Lopez y un look vintage para la memoria

La diva latina además ha lucido un imponente vestido de documento. En la gala de 2006, en la que ejerció de presentadora, seleccionó este diseño color chartreuse de Jean Dessès datado de 1959. Destaca por su silueta drapeada y una doble falda. Jennifer acompañó el estilismo de una gargantilla, pendientes largos y complementos dorados.

2009: Penélope Cruz y un vestido de ganadora de Oscar

El año en el cual Penélope Cruz cumplió el sueño de ser la primera actriz de España en ganarse un Oscar merecía un vestido al nivel.

Se decantó por el diseño vintage de Pierre Balmain del que se enamoró nada más verlo en el escaparate de la tienda Lily et Cie. Increíble, además de ser ganadora, se ha convertido en una de las invitadas mejor vestidas de la gala.

2011: Anne Hathaway o cómo ser la más elegante sobre la Red Carpet

La protagonista de Los Miserables jamás defrauda sobre la alfombra roja. Para la memoria quedará su vestido «rojo Valentino» con escote palabra de honor y cola. Un look para la historia que forma parte de la recopilación Alta Costura otoño-invierno 2002/2003 del italiano.

2012: Natalie Portman Christian Dior vintage que después subastó

Rojo y adornado con pequeños lunares, el vestido que lució Natalie Portman en los Oscar de 2012 se ha convertido en uno de los más comentados de la noche.

Tenía que ver con un Christian Dior vintage de la recolección 1954-1955 que su estilista, Kate Young, adquirió en la famosa tienda de segunda mano Rare Vintage. La actriz subastó luego el vestido que ha sido adquirido por un coleccionista de Londres por 38.000 euros.

2017: Emma Roberts y un increíble vestido de Armani

Increíble, la actriz seleccionó este vestido bicolor de la recolección 2005-2006 de Armani Privé, la línea de Alta Costura del diseñador italiano. «Me fascina mi diseño vintage de Armani», escribía nuestra Emma en sus redes sociales, un look con el que nos deja cierto paralelismo con su tía, Julia Roberts.

2020: El Chanel de los 90 con Margot Robbie produjo sensación

Fiel a Chanel, firma de la que es embajadora Margot Robbie, seleccionó un original diseño que ya había lucido sobre la pasarela Claudia Schiffer. Una joya de documento, de la recolección Alta Costura 1994, que en la casa francesa reversionaron para la actriz.