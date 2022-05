Las 7 Mejores Zonas para Alojarse en Tulum

¿Has oído hablar de Tulum? Pertenece a los destinos más deseados de la Riviera Maya. Sus playas de ensueño y su ámbito natural salpicado por ruinas mayas y cenotes hacen de él un destino bastante particular. ¿Te agradaría visitarlo? Te proponemos las mejores zonas donde alojarse en Tulum.

En el epicentro de la Riviera Maya, se encuentra Tulum, un lugar que da grandes posibilidades a los vacacionistas. Este destino tiene argumentos de sobra para seducir a cualquier persona: ambientes paradisíacos, playas encantadoras, atractivos históricos y culturales, diversión para toda el núcleo familiar, locaciones románticas para parejas y buena gastronomía.

Tulum es cálido a todas horas. Su temperatura promedio es bastante estable: oscila entre 24 y 29 °C. Aunque estos datos invitan a visitarlo todo el año, muchos viajeros prefieren hacerlo entre los meses de diciembre y mayo, o sea, a lo largo de la temporada seca. Tal cual, se aseguran de que la lluvia no perjudique sus planes.

Antes de ir a este destino, no te vendría mal conocer un poco más sobre los sitios más emblemáticos que lo conforman. Así, serás capaz de establecer el lugar que más te conviene para descansar en Tulum para aprovechar tu estancia al máximo.

Las mejores zonas donde alojarse en Tulum

La mayor parte del alojamiento de Tulum se reúne en su poblado y en el sector Hotelero. No obstante hay otros puntos de vista donde hay además posibilidades de hospedaje. Te proponemos 7 regiones ideales para quedarse en Tulum bien diferenciadas y que resaltan por el interés turístico que producen y por las posibilidades que brindan.

Zona Hotelera, la mejor zona donde alojarse en Tulum

De noche y desde el mar, frente a la costa, puede verse una colorida franja de luz que brilla con magnitud. Hablamos de la iluminación del sector hotelero. Si deseas tener muchas posibilidades en temas de alojamiento en Tulum, en esta área de casi doce kilómetros de expansión encontrarás hoteles para todos los gustos y presupuestos.

Ciertos hospedajes son deliberadamente más rústicos. Suelen consistir en cabañas ecológicas con electricidad generada por energía solar o eólica. En determinado momento de la noche, las luces se apagan.

Si requieres de iluminación luego de determinada hora, puedes encender las velas de la habitación. Es una opción romántica hecha a medida de los recién casados que escogen Tulum para gozar de su luna de miel.

Otros complejos son muchísimo más lujosos, con todas las prestaciones que podrías aguardar de un hotel en una ciudad cosmopolita, como piscina, jacuzzi, sala de spa, gimnasio, Wi-Fi, viento acondicionado, televisión satelital, etcétera. Asimismo, algunos paquetes integran tours a los yacimientos arqueológicos cercanos. La elección es tuya.

La zona hotelera colinda con la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an, una grana área natural protegida declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987. Se ubica justo enfrente del mar Caribe y del Sistema Arrecifal Mesoamericano.

Como toda la península, hay 2 ecosistemas bien diferenciados, playas de arena blanca y aguas turquesa en el litoral y escenarios selváticos con exuberante vegetación, lagunas y cenotes tierra adentro. En este último son habituales las masas de árboles que conforman islas de vegetación a lo largo de pantanos y manantiales. Miden hasta treinta metros de altura y 2 kilómetros de diámetro. La reserva también cuenta con más de veinte sitios arqueológicos.

Playa Paraíso, dónde reposar en Tulum para gozar de una playa increíble

Considerada por muchos viajeros ordinarios como una de las mejores playas de México y parte del top de los mejores arenales de todo el mundo, Playa Paraíso es un destino de visita impuesta si vienes a Tulum. Su belleza natural es su mejor carta de presentación. No podía ser de otra forma, considerando que hablamos de una playa caribeña.

El cambio de matices de las aguas que bañan la costa es más atractivo y evidente que el de otras playas del país. La escala comprende diversos tonos de azul, que van desde los más claros hasta el turquesa, una prodigiosa sinfonía de color. La arena, por su lado, es especialmente fina y tersa. Y gracias al sol, que brilla con magnitud durante gran parte del año, el agua preserva una temperatura amable.

La infraestructura de Playa Paraíso está enfocada en satisfacer al turismo más exigente. Las cervezas y los cócteles bien helados de los bares locales son el antídoto perfecto contra el calor caribeño. Y lo mejor de la gastronomía quintanarroense, mexicana e internacional se goza en los restaurantes de la zona.

Si buscas alojamiento en Tulum, encontrarás una vasta oferta hotelera que incluye posibilidades de primer nivel. Los que anhelan alejarse de la modernidad, pueden hospedarse en las cabañas de Villa Pescadores Tulum. Las habitaciones son amplias y rústicas, pero no por esto menos confortables que las de las grandes cadenas de hoteles. Playa Paraíso está alrededor de la vieja ciudad de Tulum, del Parque Ecológico del Xel-Há y de diversos cenotes, entre los que resaltan el Calavera, el Carwash y el Gran Cenote. Sin dudas una buena decisión para alojarse en Tulum.

Tulum Pueblo/Centro, dónde alojarse en Tulum a buen precio

Elgir esta área para alojarse en Tulum reporta algunas ventajas. Como los alojamientos no están localizados enfrente de la playa, el pueblo está algo alejado de ella, tienen un precio más asequible. También es el punto donde más servicios y cosas para hacer vas a descubrir. El poblado da decenas de hoteles, posadas, bed and breakfast. Sin embargo, este podría ser un buen centro de operaciones desde el cual transportarse hacia las diferentes atracciones de los alrededores. También conocida como el pueblo de Tulum, en especial por los turistas extranjeros, esta región de la ciudad está repleta de cafeterías, restaurantes, supermercados y tiendas de artesanías, de ropa y de souvenirs. La diversión no se finaliza al caer la noche. En bares y restaurantes, puedes gozar de espectáculos en vivo a medida que gozas de una deliciosa cena. También hay clubes para danzar y cantar en karaoke. Si lo quieres, puedes presenciar las presentaciones del ballet folclóricas que se proponen en la construcción donde se encuentra el palacio municipal. El servicio de taxis es más económico en esta región de Tulum. Es un buen medio de transporte para moverse por el poblado o transportarse a los yacimientos mayas, las playas y los cenotes si no dispones de otro medio.

La Veleta, región residencial tranquila cercana al centro de Tulum

Esta se considera por varios como la zona residencial de más rápido crecimiento de Tulum. Cada vez más familias, muchas provenientes estadounidense, se mudan para edificar su hogar persistente o su residencia vacacional. Este asentamiento en medio de la selva, pero bastante próximo a la carretera principal y durante un camino en proceso de transformarse en avenida que conduce a la playa. Además, está a solo un kilómetro del centro de Tulum. En el barrio es común ver lujosas viviendas y condominios funcionales o en construcción. Para reposar en Tulum, hay preciosas propiedades en inquilinato, aunque lograr una podría ser un poco difícil gracias a la alta demanda, en especial durante la temporada alta. La Veleta es una región en pleno desarrollo. Consciente de su potencial, el regimen mexicano ha decidido invertir en infraestructura para dejarlo a punto. El plan incluye la obra de puentes, carreteras e inclusive una red ferroviaria que la conectará con el resto de la península de Yucatán.

Zama, zona ecoturística, residencial y exclusiva

Aldea Zama es un asentamiento ecoturístico y una región residencial que se ubica en un espacio céntrico de Tulum. a partir de aquí puedes trasladarte en bicicleta a los primordiales atractivos de la localidad y sus alrededores: el poblado, los cenotes y las ruinas prehispánicas. Colinda con el exclusivo camino pavimentado de la metrópoli que te lleva a la playa.

Vigilancia permanente, acceso a Wi-Fi y servicios subterráneos de agua, electricidad, teléfono, televisión por cable e internet respaldan una estancia cómoda y segura. Paralelamente, la estética del vecindario permanece intacta.

Muchas de las construcciones son amigables con el ambiente. No es raro hallar propiedades hechas de materiales naturales o que se abastecen de fuentes de energía limpias y renovables. También son usuales los condominios en medio de la vegetación y los cenotes contiguos.

Las calles y aceras poseen al color de la arena para fusionarse con el ámbito natural y las construcciones no pueden superar los 3 pisos de altura. Así, no obstruyen la visibilidad de los árboles.

Aldea Zama combina lo mejor de los dos universos, mostrando que el hombre puede convivir con la naturaleza sin sobreexplotarla. Esta simbiosis es el resultado de una buena planificación que cumple con los últimos estándares en temas de construcción ecológica.

Quienes escogen este punto para alojarse en Tulum, deberán realizarlo en una casa alquilada o en un condominio. Si lo haces, te sentirás como si estuvieras en un paraíso tropical, pero, simultáneamente, no extrañarás las comodidades propias de «la civilización».

En pocos años, Aldea Zama se convirtió en el emplazamiento más único en un destino que ha despertado un gran interés dentro del mercado inmobiliario nacional e internacional.

Pese a su vertiginoso desarrollo, el efecto ambiental fue mínimo, debido a las políticas gubernamentales y al esfuerzo de sus habitantes por hacer que Tulum permanezca como un espacio verde y sostenible.

La gran variedad de restaurantes, tiendas y bares localizados a lo largo de la avenida principal de Aldea Zama podrían convertirla, en un futuro no tan lejano, en la nueva zona centro de Tulum.

