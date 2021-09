Lo que debes hacer para aprender inglés fácil y rápidamente

¿Sabías que las lenguas maternas más habladas en el planeta son el chino mandarín y el español?. No obstante, el inglés es considerado el lenguaje universal por la cantidad de personas que lo hablan, sin nombrar que es un requisito casi imprescindible en cualquier ambiente académico, comercial o profesional.

La llave que abre muchas puertas

Posiblemente pienses que no conoces muchas personas que hablan inglés y lo veas como una meta de segunda importancia. Sin embargo el inglés te abre muchas puertas, tales como, comunicarte una vez que viajas por el mundo, para hallar mejores oportunidades de trabajo o entrar a los mejores contenidos de la web, debido a que varios de éstos están en inglés.

Y el beneficio va más allá, está comprobado que el aprender una segunda lengua, sin que importe la edad, trae beneficios cognitivos significativos. Por ejemplo, una mejor capacidad para solucionar problemas complicados, mayor creatividad, capacidad para oír y obtener mejores resultados académicos, entre otros.

Aprende simple y rápido

La clave del triunfo radica en escoger un curso en una institución con gran experiencia, impartido por profesores originarios certificados y un programa de estudios innovador, con una metodología que te posibilite aprender fácil y dinámicamente.

Si estás buscando un curso de Inglés de calidad, Next English Institute ofrece el curso de Inglés online ideal para ti.

Pero además necesitarás buscar las oportunidades para efectuar y mejorar lo que aprendes en clase. Por esa razón, te compartimos 5 de las mejores claves para dominar el idioma velozmente:

Mediante películas

A diferencia de los materiales enfocados en el aprendizaje, en donde el lenguaje es claro y pausado, en las cintas tienes la posibilidad de oír diálogos con modismos y rapidez parecido a los de la vida real. De manera tal que, una vez que veas tus series preferidas cambia al lenguaje original y pon los subtítulos en inglés para comprender lo que se está diciendo. Rápido tendrás la posibilidad de entender los diálogos sin recurrir al escrito. El secreto está en los programas ligeros de comedia ya que usan un lenguaje coloquial, desarrollan temas diarios y lo hacen más divertido para ti.

Piensa en inglés

Una de las barreras que impiden a un alumno de idiomas conseguir fluidez al dialogar es la costumbre de pensar primero en español para articular una frase en la otra lengua. La mente está en constante actividad, continuamente generando ideas, organizando, resolviendo inconvenientes, anotando, recordando. Trata de que todos los pensamientos sean en inglés, en definitiva, nadie te va a juzgar si no usas los tiempos verbales correctos. Hablamos de familiarizar a tu cerebro a pensar de forma directa en inglés para que al instante de dialogar con alguien te expreses con más velocidad.

Con tu canción predilecta

Escucha una melodía procurando analizar qué dice. Vuelve a escucharla pausando cada oración y redacta lo que comprendas. Más adelante, busca la letra y compara. Si hay frases o palabras que no conozcas busca su sentido. Del mismo modo, aun cuando en ocasiones no tengas el tiempo de hacer este ejercicio, oír música en inglés es una buena práctica.

¡Habla!

Si no encuentras el instante de practicar tus conocimientos en inglés o no lo haces por miedo a equivocarte, jamás tendrás la posibilidad de seguir hacia el dominio del idioma. No pierdas la posibilidad de comunicarte con personas de habla inglesa. Descubrirás que ellos valoran tu esfuerzo por usar su lenguaje y son comprensivos si cometes errores gramaticales o de pronunciación. Lo fundamental es ofrecer el primer paso, todos los días lo harás mejor. Si no tienes con quien realizar, colócate frente al espejo y conversa contigo mismo como si lo hicieras con alguien más. Escoge un asunto y habla por un tiempo de 2 o 3 min. Si no sabes alguna palabra, aspira decirlo de otra forma.

Aprovecha la tecnología

La tecnología te da centenares de posibilidades para aprender y reforzar tus conocimientos en inglés. Ejemplificando, con Google puedes hacer búsquedas por voz. Puedes intentar leer textos en inglés y luego traducirlo al español para entender las frases complicadas o palabras desconocidas y con el traductor de este motor de búsqueda puedes escuchar cómo se pronuncian. Además, hay herramientas gratuitas en internet para mejorar tu vocabulario de manera divertida por medio de juegos, sociedades de alumnos, así como aplicaciones para celular con recursos específicos para cada grado de aprendizaje, edad y necesidades. Los hay para chicos, jóvenes, adultos e inglés de negocios.