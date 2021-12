¿Por qué es tan importante aprender inglés?

El aprendizaje de idiomas es un instrumento necesario para incentivar el cerebro, prevenir la demencia, promover la memoria y concentración, entre otros beneficios. El inglés es el idioma necesario para aprender actualmente debido a que abre las puertas a un mayor número de posibilidades y expande las fronteras de estudios y trabajo.

En el mundo globalizado en el cual vivimos el inglés ha sobrepasado los fronteras naturales de un idioma y se convirtió en un instrumento de trabajo. Internacionalmente, tener un dominio medio-alto del inglés se ha vuelto un requisito para acceder a muchos trabajos.

Veamos cuales son los principales motivos para aprender inglés:

Es importante para trabajar

Sin lugar a dudas alguna, dominar el inglés es esencial para tener más formas de hallar un buen trabajo. Si entre nuestros propios conocimientos está el dominio de este fundamental idioma, se nos considerará candidatos mejor preparados y accederemos más de forma sencilla a puestos de mayor relevancia en cualquier empresa. El aumento de nuestras propias oportunidades laborales es increíble en el momento que dominamos un idioma del valor del inglés, pues tendremos ingreso a toda clase de empresas multinacionales o esas que se mueven en espacios mundiales, en los cuales los trabajadores son de distinta nacionalidad y el idioma inglés es el elegido para comunicarse los unos con los demás. Esto además incluye los organismos gubernamentales y las administraciones del estado, concediéndonos una gran parte de nuestros propios méritos en cualquier proceso de selección del tipo concurso-oposición. No importa en qué sector te muevas, generalmente, el inglés continuamente te da ventajas en relación a otros candidatos que no dominan este idioma, proporcionándote un mayor número de posibilidades de promoción interna en cualquier compañía, así como en el momento de tener ingreso a mejores puestos de trabajo.

Es el idioma universal

Hablar del inglés es hablar del idioma universal por antonomasia, el lenguaje más empleado para entablar conversaciones de todo el mundo, más que nada en el mundo de las transacciones comerciales y las finanzas. Hablamos de la lengua oficial de varios países, entidades gubernamentales y organismos mundiales como por ejemplo la ONU (ONU), la Unesco o la Unión Europea, entre otros. La verdad es que la lengua inglesa es extensamente hablada en varios puntos del mundo.

Acceder a una mejor educación e información

Si dominamos la lengua inglesa tendremos ingreso a una educación más completa y vamos a poder consultar una más mayor cantidad de información que si nos limitamos a dominar sólo nuestro idioma natal. Para comenzar, podríamos ingresar en cualquier universidad o centro formativo de dentro y fuera de nuestro estado, sin que la lengua sea un obstáculo. Tendremos ingreso a una mayor cantidad de libros, publicaciones e información generalmente publica masivamente en este idioma universal. Con el inglés tendremos la posibilidad de conocer toda la información más actualizada y hacerlo de una forma más completa, hablamos de las búsquedas más actuales, de artículos científicos o divulgativos, todo tipo de publicaciones de tipo académico, tecnológico o científico que se escriben mayoritariamente en inglés. Por no dialogar de que más de la mitad de los sitios web que existen en la red están escritos en este mismo idioma.

Es el lenguaje más aprendido

Curiosamente, el lenguaje español es el segundo lenguaje más comentado internacionalmente, respecto al número de hablantes originarios hace referencia, únicamente superado por el chino. De aquí, podríamos deducir que no merece la pena aprender inglés debido a que conocemos un idioma que es más hablado por personas “nativas” de todo el planeta. Nada más lejos de la verdad, pues el inglés es el lenguaje más aprendido como segunda lengua, lo cual provoca que a la larga haya mucha más gente que habla inglés en relación a la población que habla el resto de lenguajes masivos (incluido el chino y el español). Se cree que hay alrededor de 400 millones de originarios de habla anglosajona y una cantidad semejante de individuos que lo aprenden como segunda lengua internacionalmente, superando en grupo a cualquier persona de los idiomas a los cuales hemos hecho alusión previamente.

Es esencial para viajar

Si te gusta viajar en torno al mundo, no hay mejor forma de invertir tu tiempo y dinero que en aprender y dominar el inglés. En el momento en el cual domines este idioma, tendrás la posibilidad de viajar por todo el planeta sin temor a que no te entiendan o a no poderte comunicar con los otros de una forma positiva. Viajar es siempre una experiencia enriquecedora, cuanto más se viaja más se aprende y si conseguir dominar el inglés te dará la posibilidad de viajar a cualquier rincón de la tierra, pues este idioma se habla en todos los continentes y siempre encontrarás alguien con quien puedas comunicarte en caso de necesidad. Para comenzar, es el idioma oficial de un montón de países de todo el mundo (Reino Unificado, Irlanda, USA, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Malta, así como diversos países asiáticos, de África y de Centroamérica). Únicamente con ir a estos países tendríamos entretenimiento para rato pero al ser un idioma universal también podríamos viajar a varios otros países sin problema alguno para mantenernos comunicados.