Corsair HS80: La Revolución en Headsets para Gamers

En la constante exploración de las óptimas soluciones para aficionados a los videojuegos, hemos descubierto un auricular que destaca por su estética, confort y calidad de sonido.

Los accesorios de juego se transforman en nuestra conexión esencial con el universo virtual. Elementos como el teclado, el ratón y el mando se fusionan con nosotros, convirtiéndose en instrumentos cruciales para disfrutar y demostrar nuestras capacidades.

Sin embargo, la elección de unos auriculares de juego es la que más nos detiene. Es imperativo que sean extremadamente cómodos para soportar largas sesiones y, fundamentalmente, que ofrezcan una excelente calidad de audio. Estos aspectos son complicados de evaluar incluso después de revisar numerosas opiniones, ya que cada percepción es única.

De igual manera que cada ojo ve los colores de forma distinta, cada individuo tiene una sensibilidad auditiva particular, haciendo que un sonido pueda ser perfecto para algunos y discutible para otros.

Es impresionante la variedad de opciones disponibles en el mercado de auriculares, cada una ofreciendo distintas características. Si el arco aprieta, las almohadillas resultan incómodas o el peso es excesivo, es probable que no los toleremos mucho tiempo. Elegir unos auriculares no es tarea fácil, pues si no proporcionan una audición clara durante el juego, el fracaso está asegurado.

Ante tal diversidad, la elección se inclina hacia aquellos que mejor satisfacen nuestras necesidades, y muchas veces el factor decisivo es el costo. Sin embargo, resulta intrigante cuando surge una opción que revoluciona nuestras prioridades y nos hace reconsiderar nuestras opciones.

El modelo HS80 RGB no representa una novedad, siendo la versión con cable de los HS80 wireless, y muchos otros modelos han perdido su encanto por el simple hecho de requerir conexión física con el PC o la consola. Lo que a primera vista puede parecer un inconveniente, se revela como una ventaja que los posiciona como favoritos para numerosos especialistas.

Los auriculares Corsair HS80 RGB se caracterizan por su conexión alámbrica a través de USB. Esto restringe su compatibilidad con ciertos dispositivos, pero a su vez, elimina cualquier posibilidad de interferencia, proporcionando la intensidad necesaria para sumergirnos en el sonido y emocionarnos.

Es difícil describir la claridad y pureza del audio que emiten sus altavoces de neodimio de 50 mm de diámetro. Incluso sin ajustes de ecualización, el sonido es nítido y detallado, con una amplitud de frecuencia de 20Hz-40,000Hz. Para ilustrarlo de manera más tangible, es como si nuestros oídos se equiparan con lentes que nos permiten percibir sonidos previamente imperceptibles.

Explorando más a fondo, el sonido se puede ajustar completamente usando la aplicación Icue, que también ofrece 4 ajustes predefinidos de ecualización. Esta herramienta habilita la activación del Dolby 7.1 surround, excelente para disfrutar películas y juegos, aunque puede confundir en momentos críticos de un juego al tratar de localizar sonidos específicos.

Para una experiencia de juego óptima, nada supera al sonido estéreo ajustado a la perfección. La aplicación también facilita la monitorización de la temperatura, el control de la iluminación RGB y la conexión con otros dispositivos compatibles.

Este auricular destaca por su diseño y confort. Está construido principalmente de plástico, con un acabado robusto y estéticamente atractivo. Los detalles metálicos de aluminio reforzado unen la diadema con las copas y permiten que estas roten noventa grados para mayor comodidad al descansar sobre los hombros.

Una banda elástica ajustable con velcro, oculta discretamente, asegura un ajuste perfecto en la cabeza. Sin embargo, la única crítica podría ser la variedad de texturas en las copas, con una parte propensa a acumular huellas dactilares, especialmente con manos húmedas.

Cada componente de este auricular fue diseñado pensando en el máximo confort. Las almohadillas, hechas de espuma viscoelástica y cubiertas con microfibra, ofrecen una excelente cancelación de ruido, son de tipo circumaural cubriendo completamente los oídos.

La microfibra es ideal por su suavidad, confort y capacidad de mantenerse fresca, no reteniendo olores como el cuero sintético, lo que permite una mejor ventilación sin sacrificar el aislamiento. La durabilidad de este material parece prometedora, evitando el secado y agrietamiento común en otros materiales.

El cable fijo de 1.8 metros es posiblemente algo corto para conectar en puertos USB traseros, pero ideal para los frontales. Los controles de volumen y el botón de silencio del micrófono se encuentran en la copa izquierda, con una función adicional de monitoreo del micrófono para controlar el volumen de la voz. Pero lo que realmente distingue a los HS80 es el micrófono, reservando su descripción detallada para el final.

En nuestra extensa experiencia probando auriculares para juegos, los micrófonos siempre generan debate. Durante los juegos en línea, lo esencial es que los demás jugadores nos oigan claramente, y la mayoría de los auriculares cumplen bien con esta función.

Sin embargo, cuando se trata de producir contenido adicional, como grabaciones o transmisiones en vivo, es aquí donde se evidencia la necesidad de una calidad superior, ya que muchos dispositivos tienden a captar un sonido áspero o metálico.

El Corsair HS80 destaca notablemente con su micrófono omnidireccional, ofreciendo una calidad de sonido que rivaliza con la de micrófonos semiprofesionales como el HyperX Quadcast o el Blue Yeti. Este modelo representa una herramienta auditiva multifuncional para nosotros, abarcando una amplia gama de necesidades sin vaciar nuestros bolsillos.

El Corsair HS80 sobresale como un auricular para juegos robusto y completo. Su diseño, confort, aplicación avanzada, iluminación RGB y un micrófono excepcional, lo convierten en una elección inmejorable.

Sin embargo, surge la inevitable pregunta: ¿Son costosos? Aunque la calidad en el ámbito de los videojuegos suele tener un precio elevado, este auricular ofrece una calidad destacada en todos los sentidos a un precio de gama media, siempre que no nos importe la limitación de estar conectados por un cable.

Sumergirse en una experiencia auditiva de alta calidad es un camino sin retorno, y Corsair nos extiende la invitación para emprenderlo sin remordimientos.

